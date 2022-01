Près de 3,9 M$ pour neuf projets dans Lanaudière

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de Lanaudière, madame Caroline Proulx, ont annoncé une somme de 3 893 730 $ pour appuyer le déploiement de neuf initiatives dans Lanaudière.

Celles-ci toucheront aux secteurs culturel, touristique, social et entrepreneurial.

Cette aide a été accordée par le gouvernement du Québec par l’intermédiaire du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Les projets répondent aux priorités établies par la région et auront des retombées positives sur tout le territoire de la région de Lanaudière : « Aujourd’hui, par l’entremise du Fonds régions et ruralité, nous annonçons que ce sont près de 3,9 millions de dollars qui donneront vie à neuf projets dans la région de Lanaudière. Avec ce fonds, notre gouvernement donne aux régions les leviers financiers nécessaires pour favoriser le développement socioéconomique de notre territoire. Je suis très fière du travail accompli par toutes les personnes qui contribuent à mettre en œuvre ces beaux projets ! », souligne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.