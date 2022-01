Les accidents routiers de ceux qui travaillent sur la route

Ceux qui travaillent sur la route constituent un sous-groupe vulnérable aux accidents routiers sur le lieu de travail.

Une étude menée par l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) permet de mieux comprendre les déterminants et les circonstances des accidents de la route au travail, notamment chez les membres du corps policier qui s'occupent de la circulation à pied ainsi que chez les signaleurs routiers.

« L'idée était de mieux documenter, d'une part, ce qui est à l'origine des accidents de la route impliquant des personnes piétonnes au travail, et de l'autre, leur expérience sur le terrain. Les chiffres manquent, et ce, même si ce groupe est souvent victime de graves accidents », mentionne la professeure Cloutier, également directrice du Laboratoire piétons et espace urbain (LAPS) de l'INRS.

Des facteurs d'accident prédominants

Cette recherche a permis d'identifier plusieurs facteurs associés aux accidents routiers au travail.

« Nous avons constaté que la distraction des conductrices et conducteurs, la conduite imprudente et la vitesse excessive étaient presque toujours en cause dans un accident de la route impliquant une travailleuse ou un travailleur piéton. »

De plus, la chercheuse souligne que près de la moitié de ces accidents ont lieu sur des rues commerciales et, sans surprise, la région de Montréal est celle où on en recense le plus. « Par contre, les accidents les plus graves surviennent plutôt en dehors de la métropole, sur des routes où la limite de vitesse est plus élevée », ajoute la chercheuse spécialisée en sécurité routière.

Pour en arriver à ces conclusions, l'équipe a entrepris une vaste analyse de données existantes appariées de la SAAQ et de la CNESST, incluant près de 900 rapports d'accidents ayant eu lieu entre 2000 et 2016 et qui impliquaient au moins une travailleuse ou un travailleur piéton.

L'équipe de recherche espère que leurs travaux vont permettre aux employeurs d'utiliser ces données et ces pistes de solution à des fins de formation et de prévention pour les travailleurs piétons au Québec.