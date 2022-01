Joliette verse 10 000 $ à Centraide Lanaudière

La Ville de Joliette est heureuse d’annoncer que grâce à la générosité de l’équipe municipale, la campagne annuelle au profit de Centraide Lanaudière aura permis de remettre 10 000 $ à l’organisme cette année.

Encore cette année, les employés, élus municipaux et partenaires ont démontré leur engagement à la cause en souscrivant à la déduction à la source et en participant en grand nombre aux activités de collecte.

Pour Manon St-Germain, directrice de campagne, cette 8e campagne est une réussite considérant les contraintes imposées par le contexte sanitaire.

« Je souhaite remercier personnellement tous les donateurs et souligner l’engagement de L’Âtre, de Canadian Tire, du Centre culturel Desjardins de Joliette, du Metro Plus Bélair et de Natur’Eau – Spa & Chalets qui ont soutenu l’organisation de nos concours et tirages », se réjouit-elle.

« La Ville de Joliette est fière de soutenir la mission de Centraide Lanaudière à travers les années. Chaque geste compte pour améliorer les conditions et la qualité de vie des gens d’ici et je suis fier que l’équipe municipale embrasse la cause. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à souligner la générosité des participants et l’engagement de Mme St-Germain à titre de directrice de campagne », mentionne Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.

Rappelons que Centraide vise à briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Pour ce faire, il investit annuellement plusieurs centaines de milliers de dollars en faveur du développement social de la région, notamment dans des organismes communautaires.