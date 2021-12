Mise à jour des renforts pour le réseau de la santé

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a fait une mise à jour des efforts déployés au cours des dernières semaines pour favoriser la rétention, le retour et l'attraction des infirmières dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Au total, c'est plus de 1 356 personnes qui ont été engagées par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, 51 personnes de plus par rapport à la semaine dernière, dont :

132 personnes qui étaient à la retraite (+ 4);

1 224 ressources provenant notamment de la main-d'œuvre indépendante (+ 47).

À cela s'ajoutent 4 254 personnes qui travaillaient à temps partiel et qui sont passées à du travail à temps complet (+ 292).

«Je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont choisi de répondre à notre appel. Je souhaite aussi rappeler à tous ceux et celles qui seraient intéressés qu'il est toujours temps de venir prêter main-forte à nos équipes. Chaque personne compte et nous espérons que d'autres renforts se joignent à nous», souligne Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Il y aurait aussi des discussions en ce moment avec près de 4 619 candidats potentiels (+ 76 par rapport à la semaine dernière).