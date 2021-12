René Martin médaillé par le lieutenant-gouverneur

L’honorable Michel Doyon a décoré René Martin, d’origine joliettaine, de la prestigieuse Médaille du lieutenant gouverneur pour mérite exceptionnel lors d’une cérémonie tenue vendredi.

Sa signature du Livre d’or de Joliette s’ajoute à la distinction honorifique décernée par le lieutenant-gouverneur du Québec pour ses réalisations, son implication et sa fibre sociale.

« La Ville a fièrement recommandé la candidature de Monsieur Martin, qui méritait de recevoir les plus hautes distinctions. Son engagement et son expertise génèrent un impact majeur depuis des décennies, tant dans la sphère culturelle que philanthropique. Ce grand altruiste s’inscrit dans la lignée de son père et de son aïeul, qui ont façonné la cité que nous connaissons aujourd’hui », mentionne Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.

Un parcours exceptionnel

Le comptable de profession conseille et œuvre au financement de nombreux organismes, dont le Camp musical Père Lindsay.

Trésorier du Musée d’art de Joliette depuis 2009, il a organisé une collecte de dons dépassant largement les attentes de l’institution pour 2015.

Son implication depuis 1994 dans le club, la Loto et la Fondation Richelieu de Joliette l’a mené à présider Richelieu International de 2011 à 2013 ainsi que la Fondation Richelieu-International de 2007 à 2009.

Fellow de l’Ordre des CPA du Québec, le récipiendaire a obtenu maintes reconnaissances pour son action bénévole, dont le Prix du Mérite Philanthropique 2014 de BNP Stratégies.