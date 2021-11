Élections du préfet et du préfet suppléant de la MRC de Joliette

Suite aux élections du 7 novembre dernier, c’est hier qu’avait lieu la première séance du conseil de la MRC de Joliette, où le préfet et le préfet suppléant ont été élus par acclamation.

Ainsi, monsieur Alain Bellemare, maire de Saint-Paul et monsieur Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette ont été nommés par leurs pairs à titre de préfet et de préfet suppléant, pour les deux prochaines années.

Le conseil de la MRC, formé des maires des 10 municipalités et villes qui la constitue a reçu, lors de cette première séance, cinq nouveaux maires soit : messieurs Pierre-Luc Bellerose, Pierre Guilbault, Michel Dupuis, Louis Freyd et André Champagne.

Ils se joignent aux cinq autres membres du conseil déjà présents, pour qu’ensemble, ils poursuivent la mission de la MRC de Joliette : concerter les forces du milieu afin de soutenir les élus dans la planification et la réalisation de la vision, ainsi que faciliter la mise en commun des services et soutenir la gestion des décisions régionales favorisant le développement des 10 municipalités et villes de la MRC.

« C’est avec honneur et grand plaisir que j’ai été réélu à ce poste. Je remercie mes collègues de cette confiance réitérée à mon endroit. Soyez assurés que j’exercerai un leadership collaboratif et inclusif, pour l’ensemble des villes et municipalités du territoire. La MRC de Joliette c’est nous tous ! Ensemble, nous ferons de celle-ci, une MRC rayonnante et inspirante, où il fait bon vivre », a souligné monsieur Alain Bellemare suite à sa réélection.

« Je suis ravi d’avoir reçu l’appui de mes confrères et de ma consoeur pour le poste de préfet suppléant. Pour moi c’est tout un honneur et il s’agit d’une fonction que j’accepte avec enthousiasme ! », selon monsieur Pierre-Luc Bellerose suite à son élection à titre de préfet suppléant.