Lancement de l’Opération nationale concertée Alcool-Drogues

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifiera ses interventions, du 26 novembre 2021 au 3 janvier 2022, dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Ces interventions se traduiront entre autres par la présence de points de contrôle où des dépistages obligatoires pourraient être réalisés aléatoirement.

À l’occasion du lancement de l’ONC Alcool-Drogues du 26 novembre, des points de contrôle routier se tiendront sur l’ensemble du territoire québécois, et ce, autant le jour, le soir et la nuit.

De plus, tout au long de cette ONC, une campagne de sensibilisation sera déployée notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la SAAQ. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux.

Quelques données

Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options disponibles pour éviter de prendre le volant, chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, l’alcool était la cause de collision ayant entraîné :

► 85 décès (24 % du total des décès annuels);

► 220 personnes blessées gravement (15 % du total des personnes blessées gravement);

Chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la présence de drogues ou de médicaments a été décelée chez 37 % des conducteurs décédés ayant subi un test (la présence de drogue ne signifie pas nécessairement que les capacités du conducteur étaient affaiblies au moment de la collision).

Le cannabis était la drogue la plus souvent dépistée (21 % des conducteurs décédés ayant subi un test)

Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d’un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, l’Association des directeurs de police du Québec, la SAAQ et Contrôle routier Québec.

Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons le public à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la SAAQ.