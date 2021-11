Louise Renaud présente ses promesses

Citoyenne de Joliette depuis plus de 35 ans, Louise Renaud a décidée de se joindre à Vision Joliette – Équipe Pierre-Luc Bellerose parce que le chef et nouveau maire s’est engagé à assurer la parité hommes-femmes parmi ses candidats, ce qui constitue une première dans l’histoire de la Ville de Joliette.

De plus en plus de femmes s’investissent en politique municipale et elle considère que le temps est venu de s’engager. L'attachement pour son quartier a été un facteur déterminant dans la décision de briguer les suffrages comme conseillère du district #1.

Son expérience, principalement dans le milieu communautaire, peut faire la différence lorsque viendra le temps de prendre des décisions qui toucheront la population joliettaine.

Au cœur de ses préoccupations, l’application des règlements municipaux concernant la circulation, les limites de vitesse et les voies réservées aux camions ainsi que le rehaussement de la quiétude et de la sécurité du quartier et du centre-ville. Que ce soit au niveau de l’environnement, de la qualité de vie de nos aînés, du développement de notre ville, l’arrivée de nouveaux élus au conseil ne pourra être que bénéfique pour le

rayonnement des atouts de Joliette dans la région.

Elle souhaite modifier l’accès à son quartier aux coins des rues Leduc et Beaudry. La sécurité des enfants, des piétons et des cyclistes, le non-respect des panneaux de signalisation à l’intérieur du quartier sont des éléments mis de l'avant dans sa campagne.



En rappel, le vote par anticipation est commencé cette fin de semaine et la journée du vote normal aura lieu le 7 novembre prochain.