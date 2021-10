85 000 $ amassés pour la santé

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a tenu sa promesse d’offrir une expérience étonnante, enveloppante et métamorphosable dans le cadre de la 5e édition de son événement-bénéfice Experiencia!

Ce sont 85 000 $ qui ont été annoncés le 16 octobre dernier à l’issue de la soirée présentée par Desjardins, Le Local Traiteur et Tomahawk communication.

Cette 5e édition se présentait en mode hybride afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur alliant une formule en présentiel et une formule « à la maison ». Renelle Nicoletti, présidente de la fondation, explique : « Cette année, nous avons poussé plus loin le thème du talk-show de l’an dernier en accueillant plus d’invités à l’émission, en intégrant de nouvelles prestations et en offrant une projection devant public. Le concept était également plus personnalisé puisque les chansons jouées pendant l’émission étaient puisées dans les choix soumis par les participants et leur étaient dédiées. On peut dire que la fondation a une fois de plus réussi à offrir une expérience divertissante à ses donateurs tout assurant leur sécurité. Chapeau à tous ceux qui ont rendu le tout possible! »

La majorité des participants de cette année ont vécu la soirée dans le confort de leur foyer où ils recevaient un repas gastronomique trois services incluant une bouteille de vin et des bières. Les participants de la formule VIP étaient, quant à eux, réunis chez GCIA Le Studio, lieu gardé secret jusqu’à la dernière minute pour accentuer le mystère entourant la soirée. Pour tous, l’expérience débutait avec une émission spéciale radiophonique diffusée sur les ondes du O103,5, cependant, l’essence de l’événement reposait sur un talk-show. Celui-ci était animé, pour une deuxième année consécutive, par Pierre Brassard, animateur et comédien, et comprenait des prestations musicales de King Melrose, auteur-compositeur interprète d’origine joliettaine, de même que de Brigitte Boisjoli et Marc-André Fortin, interprètes, accompagnés du groupe de musiciens les Gentlemen. Le tout était entrecoupé d’entrevues avec les artistes, les dirigeants de la fondation et de personnel de la santé.

« Nous sommes très heureux du résultat obtenu! Nous sommes choyés de la réponse que nous avons reçue auprès de la communauté avec plus de 300 participants à la maison et 43 participants au VIP. Nous remercions grandement les membres du comité organisateur, ainsi que tous les participants, partenaires, donateurs et bénévoles qui ont contribué au succès de notre événement », témoigne Maude Malo, directrice générale de la fondation.

La somme amassée grâce à l’événement sera investie dans l’acquisition d’équipements médicaux et non-médicaux destinés à divers établissements situés au nord de la région afin d’améliorer les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des usagers.