Opération Nez rouge de retour cette année

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif ayant comme mission de valoriser l’adoption de comportements responsables pour éviter la conduite avec les facultés affaiblies.

En plus d’offrir un service de raccompagnement dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, l’organisme coordonne différentes activités de sensibilisation.

Près d’une trentaine de régions au Québec seront en opération du 26 novembre au 31 décembre 2021.

« L’année 2021 marque le retour sur la route pour l’Opération Nez rouge avec une campagne de raccompagnement qui permettra d’offrir aux Québécois et Québécoises une option supplémentaire pour rentrer à la maison en toute sécurité! La grande famille de Nez rouge démontre ainsi sa détermination et son impressionnante capacité d’adaptation. Nous sommes enthousiastes de constater que les régions qui participeront cette année sont gonflées à bloc et prêtes à faire de cette édition un grand succès », Mentionne Anne-Marie Audet, directrice générale d'Opération Nez rouge.

Comme à chaque année, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins s'associe à l'organisme afin d’appuyer la mission de l’organisme.

Voici la liste des organisations locales qui prévoient participer à la campagne :

-Argenteuil

-Baie-Comeau

-Beauce-Etchemins

-Chibougamau-Chapais

-Joliette-de-Lanaudière

-Laval-Basses

-Laurentides

-Longueuil-Rive-Sud

-Lotbinière

-Magog

-Mascouche-Lanaudière-Sud

-Matane

-Mégantic

-Mont-Laurier

-Montréal

-Nicolet-Bécancour

-Outaouais

-Pays-d’en-Haut

-Québec-Lévis

-Saguenay

-Saint-Jérôme

-Salaberry-de-Valleyfield

-Shawinigan

-Sherbrooke

-Sorel-Tracy

-Thetford Mines

-Vallée de la Rouge

-Vallée-de-la-Matapédia

-Vaudreuil-Dorion