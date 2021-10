Refonte réglementaire à Rawdon

La municipalité de Rawdon a annoncé qu'elle ferait une refonte réglementaires qui serait adopté le 6 octobre prochain.

L'adoption des règlements vient dans la lignée de la révision quinquennale du plan d’urbanisme de la ville de Rawdon.

La ville souhaite rappeler que: «la Municipalité de Rawdon applique rigoureusement, et depuis plusieurs mois, le processus de révision du plan d’urbanisme et des règlements prévus légalement par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme».

Pour plus d'informations ou pour acheminer des questions, il est possible de le faire via le site internet de la ville et par téléphone aux 450 834-2596, poste 7191.