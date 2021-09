L'efficacité des deux doses de vaccin validée

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a présenté hier les résultats préliminaires d’une étude sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 après l’administration de la deuxième dose.

L'étude qui a été mené auprès des gens âgés de 18 ans et plus couvre la période du 14 mars au 11 septembre 2021.

Selon l'étude: «Parmi les 181 personnes décédées de la COVID-19 durant la période à l'étude, seulement 3 avaient reçu deux doses de vaccin, ce qui se traduit par une efficacité vaccinale contre les décès de plus de 97 % » (INSPQ,2021).

Les risques qu'une personne vaccinée soit hospitalisée sont aussi beaucoup plus bas: « Les résultats montrent une très bonne efficacité vaccinale (> 92 %) contre les hospitalisations quel que soit le vaccin utilisé »(INSPQ,2021).

Il est aussi démontré que certains vaccins sont plus efficaces: «L’efficacité vaccinale contre toutes infections (asymptomatiques, symptomatiques, ambulatoires ou hospitalisées) causées par l’ensemble des SRAS-CoV-2 est supérieure ou égale à 90 % chez les personnes ayant reçu deux doses de vaccins à ARNm (Comirnaty de Pfizer ou SpikeVax de Moderna) et chez celles qui ont reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield) suivie d’une deuxième dose d’un vaccin à ARNm. Néanmoins, l’efficacité est plus faible (82 %) chez celles ayant reçu deux doses du vaccin Vaxzevria/Covishield »(INSPQ,2021).

Le maintien de l'efficacité vaccinale reste aussi très encourageant avec une protection de 86% contre les infections après 5 mois et plus et de 90% contre les hospitalisations.

*L'étude qui a été publié le 29 septembre 2021 ne prend pas en compte les gens avec une dose et un test positif à la COVID-19.