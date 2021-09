Lancement de la campagne Centraide pour Lanaudière

C'est aujourd'hui le début de la campagne de collecte annuelle de l'organisme sociocommunautaire Centraide.

Selon l'organisme: "Les Centraide du Québec contribuent à rendre visibles les enjeux sociaux liés à la pauvreté et l’exclusion sociale dans leurs communautés afin d’améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et tendre vers un avenir plus juste et prospère. Pour ce faire, ils investissent dans plus de 1500 organismes et projets communautaires qui agissent sur plusieurs dimensions de la pauvreté comme la réussite des jeunes, l’inclusion des personnes marginalisées et vulnérables et la réponse aux besoins de base".

Chaque année, la campagne de financement est un véritable succès qui permet d'aider près de 1,5 million d'habitants à la grandeur du Québec.

Depuis 2017, six Centraide du Québec, dont Centraide Lanaudière, ont fusionné pour former le Centraide du centre-ouest du Québec afin d'offrir un service de plus grande qualité aux organismes desservis.

Centraide souhaite également rappeler que la campagne ne sert pas seulement à accumuler de l'argent, mais aussi à conscientiser les gens sur la réalité des gens démunis ou en difficulté.

Pour faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site: https://centraide-rcoq.ca/lanaudiere/