C'est officiel depuis aujourd'hui, la ville de Crabtree aura un nouveau Parti politique qui briguera l'investiture dans quatre départements municipaux.

Il s'agit du parti Crabtree Nouveau, une formation politique qui souhaite mettre les enjeux sociaux en avant-plan.

Le programme du parti parle principalement d'enjeux comme l'environnement, l’innovation, la communauté et la proximité.

On voudrait que Crabtree rime avec fierté. Une municipalité innovante et rassembleuse, qui s’inspire du meilleur du passé pour aller plus loin vers l’avant. Surtout, on veut une municipalité qui met les citoyens au cœur de ses initiatives.

-Véronique Payette, candidate pour Crabtree Nouveau