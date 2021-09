96 000 $ pour les bibliothèques publiques autonomes de Rawdon et Chertsey

La députée de Bertrand confirme, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, l’octroi d’une aide financière de 96 000 $ pour deux bibliothèques publiques autonomes (BPA) situées dans Lanaudière, plus particulièrement celle de Rawdon (69 300 $) et de Chertsey (26 700 $) pour l’exercice financier 2021-2022.

Cette somme est attribuée en vertu du programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications. Cette aide permettra aux BPA d’enrichir leurs collections et d’en améliorer la gestion. Elle favorisera également l’achat de livres québécois et la gratuité de l’abonnement au service de bibliothèque publique pour les usagers.

Au total, 23 520 000 $ ont été alloués aux 175 BPA situées dans l’ensemble des régions du Québec pour le développement de leurs collections.

Pour leur part, les 11 centres régionaux de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) de la province obtiendront une aide annuelle totale s’élevant à 8 227 357 $ par l’entremise du programme Aide au fonctionnement pour les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques. La somme de 24 682 071 $ leur sera ainsi versée sur une base triennale.

Par ces financements, le gouvernement du Québec veut permettre aux BPA et aux CRSBP de développer et d’enrichir leurs collections de livres et de documents, au bénéfice des citoyennes et citoyens qu’ils servent. L’aide accordée aux CRSBP pour le soutien à la mission sera par ailleurs consacrée à l’offre de services, de ressources, de formations et d’une infrastructure technologique aux bibliothèques affiliées de leur réseau.

« Les bibliothèques jouent un rôle déterminant dans nos communautés, car elles sont des pôles sociaux, éducatifs et culturels très appréciés. Elles sont d’ailleurs très appréciées de nos concitoyennes et concitoyens qui sont très fiers de ces établissements ; les jeunes y sont initiés à la lecture et la vie culturelle dans leurs milieux de vie. Cette initiative démontre bien que le gouvernement entend favoriser la mission essentielle des bibliothèques publiques partout au Québec. » Nadine Girault, députée de Bertrand

Rappelons que la ministre avait annoncé en juillet 2020 une bonification historique des enveloppes budgétaires consacrées à l’acquisition de livres ; des augmentations qui s’élevaient respectivement à 32 % pour les BPA et à 50 % pour les CRSBP.