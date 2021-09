Joliette publie son Rapport annuel 2020

En suivi de la séance du conseil municipal du 7 septembre, le maire Alain Beaudry annonce la publication du Rapport annuel 2020 - Services aux citoyens de la Ville de Joliette.

« Marquée de défis, l’année 2020 a été révélatrice de l’esprit d’équipe, de la solidarité et de l’audace exemplaires des employés municipaux. Notre administration a dû s’adapter afin de maintenir des services de qualité répondant aux besoins des citoyens », souligne le maire.

De nouvelles façons de faire ont été initiées et des mesures d’allègement ont été mises en place au cours de l’année précédente. Ce rapport annuel présente donc les réalisations de chaque service municipal. Il témoigne du dynamisme de la Ville et de ses efforts perpétuels et soutenus visant à assurer le bien-être des citoyens.

Le Rapport annuel 2020 - Services aux citoyens peut être consulté au www.joliette.ca.