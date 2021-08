Janie Tremblay sollicitera un troisième mandat comme conseillère municipale à Saint-Charles-Borromée

Élue conseillère municipale au siège numéro 6 à Saint-Charles-Borromée depuis novembre 2013, Janie Tremblay annonce qu’elle se représente en vue des élections municipales de novembre prochain.

« Avec la pandémie, nous avons réalisé que nous avions une grande capacité d’adaptation et d’action, et que nous étions en mesure de relever les plus grands défis. Nous avons complété plusieurs réalisations dont le portail citoyen CIVIS en collaboration avec la Ville de Joliette et l’élaboration d’un plan stratégique pour les prochaines années, tout en assurant la pérennité de nos infrastructures et en maintenant un taux de taxes des plus enviable. Je veux poursuivre mon implication et participer à la réalisation des projets en cours et à venir », indique-t-elle par communiqué.

Mère de deux enfants, Mme Tremblay est avocate depuis 21 ans et pratique en droit familial au sein du cabinet Dunton Rainville, avocats et notaires. « J’ai choisi Saint-Charles-Borromée pour ma famille, ses parcs et espaces verts et sa dimension humaine », ajoute-t-elle.

La conseillère se sera entre autres impliquée comme responsable du Comité des ressources humaines et des assurances, en plus de sièger au comité des finances, au comité des communications, au comité de la famille et des aînés et au conseil d’administration de la Bibliothèque Rina-Lasnier.

Mme Tremblay conclut en souhaitant d’être à l’écoute et assurer une représentation de tous les citoyens de Saint-Charles-Borromée.