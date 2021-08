Ottawa conclut une entente de principe avec les agents des services frontaliers

Alors que les Américains pleinement vaccinés peuvent entrer au Canada dès aujourd'hui, Ottawa a conclu ce samedi une entente de principe avec les agents des services frontaliers fédéraux représentés par l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Syndicat des douanes et de l'immigration.

C’est ce qu’ont indiqué ce samedi le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair.

L'entente de principe de quatre ans, qui touche près de 9 500 agents, prévoit des augmentations économiques générales de 2,8 % et de 2,2 % reflétant le contexte économique relativement solide en 2018 et 2019.

Des augmentations économiques plus faibles de 1,35 % et 1,5 % seraient prévues au cours des troisième et quatrième années selon l'entente, reflétant la croissance économique réduite qu'a connue le Canada en 2020 et 2021.

De nouvelles modalités pour les congés pour aidants naturels, les congés parentaux prolongés et les congés pour violence familiale font également partie de l'entente de principe.