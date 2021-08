Audrey Boisjoly complète son équipe en présentant trois autres candidats

L’actuelle mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Audrey Boisjoly, présente les trois candidats qui complètent son équipe sous la bannière de Saint-Félix ensemble. Pierre L’épicier, Ingrid Haegeman et Luc Ducharme seront les candidat(e)s pour représenter, respectivement, les citoyen(ne)s des districts 4, 5 et 6.

« Ces trois candidat(e)s sont des personnes engagées et habitées par la volonté de s’investir pour et avec leur communauté. Je suis fière d’annoncer qu’ils rejoignent les rangs du parti », lance Mme Boisjoly.

District 4

Natif de Saint-Félix-de-Valois et père de deux enfants, Pierre L’épicier est agriculteur-propriétaire de métier. Ayant grandi sur la ferme familiale pour ensuite en devenir propriétaire et gestionnaire à l’âge de 20 ans, il s’est vite intéressé à la politique.

Élu pour la première fois comme conseiller municipal dans la jeune trentaine, il s’est impliqué pendant 24 ans en politique municipale et souhaite continuer à le faire pour poursuivre les projets entamés au cours des dernières années et participer à la réalisation d’autres projets qui dynamiseront le milieu de vie de la municipalité.

Il souhaite mettre de l’avant son expérience pour faire avancer les dossiers relatifs au développement d’infrastructures structurantes, dont le réaménagement et l’embellissement de la rue principale ainsi que l’amélioration du transport dans la municipalité. L’amélioration continue de la qualité des services offerts aux citoyens est aussi une priorité qu’il souhaite mettre de l’avant.

District 5

Née en Belgique, mariée et mère de deux enfants, Ingrid Haegeman a choisi le Québec comme nouvelle patrie il y a 32 ans et s’est installée à Saint-Félix-de-Valois en 1999.

Copropriétaire de l’entreprise familiale de fabrication et d’importation de meubles résidentiels pendant 15 ans, elle a acquis de nombreuses compétences en organisation du travail, en gestion des ressources humaines et en administration.

En plus de son bagage en administration des affaires, elle est dotée d’une vaste expérience dans le milieu politique, après s’être impliquée de nombreuses années en politique provinciale en plus d’être attachée politique au bureau du député fédéral.

Habitée par le souhait de léguer à la génération future un environnement sain, elle s’est engagée au sein du Comité vigilance hydrocarbure. Elle a aussi été présidente du Hockey mineur de Saint-Félix pendant 8 ans.

L’environnement est un dossier qui lui tient à cœur tout comme les services aux familles et aux aînés.

District 6

Natif de Saint-Félix-de-Valois, marié et père de deux enfants, Luc Ducharme a toujours travaillé dans le milieu avicole, étant gérant d’une ferme depuis plus de 35 ans.

Désireux de changements et impliqué socialement, il a été administrateur du HLM de Saint-Félix-de-Valois pendant deux ans et au sein de l’organisme St-Félix Cœurs solidaires, afin de favoriser des projets visant à venir en aide aux citoyens plus démunis dans les pays sous-développés.

L’aménagement et le développement urbain de la municipalité lui tenant particulièrement à cœur, il s’est impliqué pendant 7 ans au sein du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Félix-de-Valois. Conseiller municipal depuis 4 ans, il souhaite poursuivre son implication à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de toutes les générations par le développement d’infrastructures de loisirs et de milieu de vie sécuritaire.

Réfléchi et à l’écoute, il souhaite également favoriser des initiatives visant à protéger l’environnement et à améliorer la circulation par des projets d’investissement sur le réseau routier.

Une équipe complétée

« La diversité des profils des candidat(e)s est un beau reflet de la communauté que nous représentons. Ces trois candidat(e)s qui complètent notre parti représentent la nouveauté et la continuité. Fort d’une vision commune pour assurer le développement harmonieux de notre municipalité, nous nous engageons pour faire de Saint-Félix-de-Valois une municipalité dynamique qui attirera des investissements structurants, enracinera les familles et les jeunes et offrira un milieu de vie agréable à toutes les générations », de conclure Mme Boisjoly.