Plusieurs options pour se faire vacciner dans Lanaudière

La campagne de vaccination se poursuit dans la région et la Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière invite toutes les personnes de 12 ans et plus qui ne l’ont pas encore fait à se faire vacciner dès maintenant.

« Il est important d’aller chercher la première et la deuxième dose de vaccin pour se protéger soi-même et son entourage. Se faire vacciner, c’est rapide, ça se fait en moins de 30 minutes, incluant la période d’attente, et ça permet de contribuer à l’effort collectif de lutte à la pandémie », mentionne la Dre Joane Désilets, médecin et adjointe médicale en maladies infectieuses à la Direction de santé publique.

Elle rappelle également l’importance d’atteindre le taux de 75 % de la population vaccinée pour tous les groupes d’âge, afin d’assurer une meilleure protection à la population générale.

Un défi pour les 18-29 ans

Bien que la vaccination avance bien dans la région, la clientèle des 18-29 ans participe à moins grand nombre. « Il est important d’encourager son entourage qui fait partie de cette clientèle à se faire vacciner. Ces jeunes adultes sont actifs dans la société et souhaitent que la pandémie soit derrière nous, alors leur contribution est capitale », ajoute-t-on par communiqué.

Différents efforts sont déployés un peu partout dans la région pour rejoindre les jeunes adultes, notamment avec le Vaccibus et des campagnes de sensibilisation sur les médias sociaux.

Le Vaccibus

Mis en fonction au début de l’été, le Vaccibus est présent dans plusieurs villes et municipalités de la région afin de rapprocher le vaccin de la population et d’en faciliter l’accès.

Les sites touristiques et les événements sont sur sa route. Par exemple, des camps de jour ont reçu la visite de des équipes de la Santé publique pour vacciner les moniteurs directement sur leur lieu de travail.

Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent se faire vacciner sans rendez-vous avec ce service, puisqu’il s’agit du vaccin Moderna. Surveillez la page Facebook et le site Web du CISSS pour connaître les prochains lieux visités.

D’autres modalités sont également accessibles à la population. Il est toujours possible d’obtenir un rendez-vous dans les trois sites de vaccination fixes de Joliette, Repentigny et Terrebonne ou encore dans les cliniques de vaccination ambulantes au nord de la région. Pour prendre rendez-vous, consultez le quebec.ca/vaccinCOVID ou 1 877 644-4545.

Une personne voulant se faire vacciner peut sinon se rendre sans rendez-vous dans l’un des trois sites fixes de 8h à 20h ou le fair à bord du Vaccibus

Ce dernier sera présent le mercredi 21 juillet à Saint-Félix-de-Valois au Domaine Sentinelle, situé au 1410, chemin Barrette, de 11 h à 16 h 30.