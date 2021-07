Un nouveau laboratoire en sport adapté au Cégep régional de Lanaudière

Le tout nouveau laboratoire KINÉDI vient d’être inauguré au Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, INÉDI. Le mandat principal est de réaliser des projets de recherche appliquée visant à développer, optimiser et valider des produits innovants en interaction avec l’humain, en particulier dans le domaine du sport adapté, des aides techniques et du vieillissement de la population.

« Comme tous les axes de recherche d’INÉDI, l’axe interaction humain-objet soutient le Centre national d’innovation technologique en sport adapté. Grâce aux subventions octroyées (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Fondation canadienne pour l’innovation, Développement économique du Canada, Fonds d’aide et de relance régionale), nous pouvons aujourd’hui inaugurer notre nouveau laboratoire », mentionne Sylvain Poirier, directeur du CCTT INÉDI.

Ainsi, dès maintenant, entreprises, universités et chercheurs dans l’ensemble du Canada pourront faire appel aux professionnels , aux espaces et aux équipements du laboratoire.

« Notre vision à long terme est de devenir leader sur le plan de l’innovation de produits pour le sport adapté, afin de démocratiser l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap. À titre d’exemple, nous avons un imposant tapis roulant qui permet, entre autres, de quantifier les impacts des réglages d’un fauteuil roulant sur l’humain, plus particulièrement sur les muscles de l’épaule sollicités lors de la propulsion », ajoute, pour sa part, Anne-Laure Ménard, responsable de l’axe Interaction humain-objet et du laboratoire KINÉDI.

Outre le tapis roulant, le laboratoire KINÉDI est doté de caméras optoélectroniques, de centrales inertielles, de semelles de pression, de plateformes de force, d’électrodes électromyographiques, de combinaisons de simulation des pathologies les plus fréquemment associées au vieillissement, d’appareils d’oculométrie et plus encore.

« Ce parc d’équipements est à la fois au service des entreprises pour développer des produits innovants et des chercheurs pour obtenir des données et faire progresser la science », ajoute Mme Ménard.

Les designers professionnels et les chercheurs d'INÉDI travaillent en relation étroite avec le programme de Techniques de design industriel offert au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne et encouragent la participation des étudiants aux travaux de recherche et aux mandats du Centre.