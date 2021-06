La Ville de Saint-Charles-Borromée dévoile son plan stratégique 2021-2030

« Ensemble, vers un demain enviable » est le titre du nouveau plan stratégique adopté lors de la séance du conseil du 21 juin dernier à Saint-Charles-Borromée. Cette réflexion jettera les bases sur les actions, décisions et orientations de la ville dans la prochaine décennie.

Après avoir consulté plus de 2000 citoyens au cours des 18 derniers mois sur leurs attentes et préoccupations, la Ville de Saint-Charles-Borromée dévoile finalement son Plan stratégique 2021-2030.

Cette nouvelle perspective provient aussi d’échanges avec les partenaires, employés municipaux, intervenants dans la communauté et la MRC de Joliette, en plus de divers sondages réalisés dans les deux dernières années.

« Cette réflexion collective a permis de bien définir les priorités sur lesquelles s’appuieront nos décisions afin de mieux soutenir la croissance, le rayonnement et le caractère enviable de notre ville dans les prochaines années », indique le maire Robert Bibeau.

Dans cet horizon 2030, toutes les décisions du conseil municipal et de la direction générale s’appuieront sur les sept grandes orientations du plan, soit :

1- Identité | Un milieu de vie pour les citoyens

2- Cohérence | Un développement urbain durable

3- Sécurité urbaine | Communiquer et rassurer

4- Parcs et tourisme | Développer le potentiel

5- Loisirs et culture | Se recentrer (sans se replier)

6- Vie communautaire | Une collaboration soutenue

7- Vitalité économique | Se rapprocher des acteurs locaux.

Chacune de ces orientations s'accompagne d'objectifs qui se déclinent en plusieurs actions déterminées selon un échéancier précis.

« L’année que nous venons de vivre nous a toutes et tous profondément marqués, mais il est temps d’aller de l’avant. En ce sens, le plan stratégique arrive à point nommé. Il symbolise notre projection vers l’avenir. Je suis fier de dire que notre nouveau plan stratégique a été adopté par le conseil avec des priorités clairement définies : faire de Saint-Charles-Borromée une enviable, plus sûre, plus à l’écoute de ses citoyens, toujours plus facile à vivre », explique M. Bibeay.

Ainsi, la Ville souhaite se rapprocher davantage des citoyens et des services municipaux en considérant la « dimension humaine » afin d’encourager la vie de quartier et mieux répondre à leurs besoins. « Le manque de lien social nous a manqué en 2020 et avant même la pandémie, nous avions identifié ce besoin de proximité et de rapprochement », ajoute-t-il.

Pour consulter le plan stratégique, consultez le vivrescb.com/planstrategique. Des échanges participatifs auront également lieu en continu afin de suivre l’évolution des réalisations.