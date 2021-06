Bilan de la session parlementaire pour Gabriel Ste-Marie

Le député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, revient sur la dernière session parlementaire au cours de laquelle il aura réalisé des gains pour les Québécois.

M. Ste-Marie a débuté l’année en déposant le premier projet de loi du Bloc Québécois de la session. Il s’agissait du projet de loi C-224 visant à forcer les discussions entre Ottawa et Québec afin d’établir un rapport d’impôt unique géré par Québec.

Le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique ont en revanche voté contre deux mois plus tard, malgré une demande unanime de l’Assemblée nationale et du gouvernement du Québec en ce sens.

Cela n’a pas pas arrêté M. Ste-Marie. Il a entre autres porté le dossier de la Subvention salariale d’urgence (SSUC) au nom du Bloc Québécois au Comité permanent des finances. Cette aide destinée aux entreprises durement touchées par la pandémie a été prolongée.

Le député fédéral de Joliette a également fait pression sur le Comité permanent des finances pour qu’il fasse de la lutte aux paradis fiscaux une priorité.

Il a eu l’occasion de questionner la représentante de la firme comptable KPMG, Lucia Lacovelli. Rappelons que la firme KPMG fait l’objet d’accusations criminelles aux États-Unis, plusieurs petits investisseurs ont perdu leurs économies dans un stratagème supposément frauduleux.

Le bloquiste a terminé la session coupant le budget du Bureau de transition en valeurs immobilières, ce qui représente une économie de 120M$. L’organisme avait pour objectif de faire converger l’ensemble des places financières vers Toronto.