Jetté-Simard appelle à la communauté pour des archives de musique traditionnelle

Philippe Jetté et David Simard, du duo Jetté-Simard, désirent récolter des enregistrements familiaux, notamment, de violoneux ou de joueurs d’accordéon de la région pour leur projet de sauvegarde de la musique traditionnelle lanaudoise.

« Nous souhaitons développer et conserver le répertoire instrumental de musique traditionnelle lanaudois dans le but de le partager et de le rendre accessible au public et aux musiciens. Nous sommes à la recherche de répertoire s’étant transmis de génération en génération au sein des familles ou de la communauté », explique le musicien David Simard.

Par ce travail, les initiateurs du projet de documentation désirent favoriser la connaissance et la transmission du répertoire lanaudois.

« Les enregistrements dénichés au sein des familles serviront aux actions de partage du duo, en plus de les rendre accessibles aux générations actuelles et futures grâce à un dépôt à Archives Lanaudière. De cette façon, ces musiciens survivront au temps », précise Philippe Jetté, musicien et intervenant en traditions vivantes.

Rappelons que le duo a récemment dévoilé son idée de mettre à l’honneur des porteurs de tradition lanaudois et de sauvegarder le répertoire traditionnel par la création et la diffusion d’un spectacle et d’ateliers de transmission de ces répertoires.

Le projet « Recréer, diffuser et transmettre des répertoires instrumentaux traditionnels lanaudois » est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec, la MRC de Montcalm, la Ville de Joliette et le Conseil québécois du patrimoine vivant, en collaboration avec plus de quinze partenaires.

Les familles sont invitées à les contacter pour connaître la marche à suivre. Une copie numérique leur sera remise. Les initiateurs du projet souhaitent également aller à la rencontre de deux violoneux de Lanaudière pour documenter leur répertoire et leur pratique de la musique traditionnelle.

Pour participer, contactez [email protected] ou au 450 397-2313. Plus de renseignements sont aussi disponibles sur traditionsvivantes.com ou sur Facebook.