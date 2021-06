La mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez révèle une partie de son équipe

Après avoir récemment manifesté son intention de convoiter à nouveau la mairie lors des élections municipales de novembre prochain, l’actuelle mairesse de Saint‐Alphonse‐ Rodriguez, Isabelle Perreault, dévoile le nom des candidats qui composeront une partie de son équipe.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Mme Perreault annonce que Francine Craig, Pierre Lavallée et Virginie Arbour Trépanier se présentent au sein de son équipe en vue des prochaines élections municipales.

Francine Craig

Résidente de Saint‐Alphonse depuis près de vingt ans, Francine Craig a à cœur le développement durable, notamment en ce qui concerne la préservation de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Nouvellement retraitée, Mme Craig aura été consultante en gestion stratégique auprès d’organisations. Cette dernière souhaite donc poursuivre son implication auprès de la municipalité et ainsi mettre à contribution ses compétences professionnelles.

« Son dynamisme, son côté pragmatique et son souci d’agir de concert pour le bien commun seront des atouts précieux au sein du conseil municipal », mentionne Mme Perreault dans un communiqué.

Pierre Lavallée

Conseiller depuis 2017 et propriétaire du Onze Onze Café du Village, M. Lavallée désire poursuivre son implication au sein de la municipalité en travaillant notamment sur le développement économique et durable de la municipalité et sur l’embellissement du village. Il souhaite déployer des nouvelles infrastructures de plein air.

Virginie Arbour Trépanier

Native de Saint‐Alphonse‐Rodriguez, Virginie Arbour Trépanier exerce la profession d’orthopédagogue dans les écoles primaires de la région depuis 10 ans. Les services aux familles ainsi que la relance économique durable et locale font partie des dossiers qui lui tiennent à cœur.

Cette dernière, qui a souvent été bénévole pour la municipalité, tient à la qualité de vie des gens. « Pétillante et réfléchie, elle est avant tout une personne d’équipe, rassembleuse et mobilisatrice », convient Mme Perreault.

Pour toute suggestion ou pour discuter avec les candidats, communiquer avec l’équipe d’Isabelle Perreault à l’adresse suivante : [email protected].