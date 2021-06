Financement accordé à 35 projets pour lutter contre la pauvreté aux quatre coins de Lanaudière

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale, la Table des préfets de Lanaudière est heureuse de confirmer son soutien à 35 projets soumis par 30 organismes œuvrant dans l’une des six MRC du territoire ou sur l’ensemble de la région de Lanaudière.

Ces projets sont soutenus financièrement grâce au Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

« Grâce aux Alliances pour la solidarité dans la région de Lanaudière, nous contribuons à mettre en place des initiatives concrètes, pertinentes et utiles pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », indique Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Comme le mentionne M. Boulet, ces projets viennent répondre à des enjeux locaux qui ont été identifiés au cours des derniers mois par les partenaires de chacun des territoires de MRC.

« À la Table des préfets, nous sommes convaincus que cette démarche, basée sur les priorités locales, est déjà bénéfique pour la population lanaudoise. Un merci sincère aux organismes qui ont déposé un projet dans le cadre de cet appel », soutient Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière.

Répartition du financement

À l’issue de l’analyse des dossiers reçus via les appels de projets lancés à l’automne dernier, ces 35 projets se partagent la somme de 3 482 496 $ :

MRC de L’Assomption : 431 534 $

MRC de D’Autray : 158 145 $

MRC de Joliette : 580 124 $

MRC de Matawinie : 251 621 $

MRC de Montcalm : 349 309 $

MRC Les Moulins : 491 633 $

Projets régionaux : 1 220 128 $

La liste de ces initiatives qui interviennent à la fois sur les causes et les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale se trouve détaillée sur le site Internet de la Table des préfets de Lanaudière au prefetslanaudiere.com.