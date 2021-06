Les citoyens de Terrebonne semblent vouloir du changement à la mairie

Dans un dernier sondage Léger, visant à recueillir l’opinion des résidents de la Ville de Terrebonne sur leurs intentions de vote à la mairie pour les élections municipales de novembre prochain, l’actuel maire Marc-André Plante ne semble plus satisfaire l’électorat.

Mandaté par l’Intersyndical de Terrebonne, le sondage posait la question suivante : « Si des élections municipales avaient lieu aujourd’hui dans votre ville, pour qui auriez-vous l’intention de voter ? Serait-ce pour… ».

M. Plante ne récolte que 14% des intentions de vote, comparativement à son possible rival, Mathieu Traversy pour qui 42% des répondants voteraient en sa faveur.

Ce dernier n’a toutefois pas encore annoncer officiellement sa candidature à la mairie au sein du parti Mouvement Terrebonne.

« L'écart de 28 % dans les intentions de vote en faveur de Mathieu Traversy est carrément énorme, explique Éric Normandeau, stratège conseil de la firme Léger. Si des élections municipales avaient eu lieu aujourd’hui à Terrebonne, M. Traversy recueillerait trois fois plus de votes que le maire sortant Marc-André Plante. C'est vraiment considérable et révélateur, d'autant plus que M. Traversy n'a même pas encore officiellement annoncé sa candidature à la mairie et que le maire Plante a l'avantage de pouvoir bénéficier de toute la couverture médiatique en lien avec sa fonction. »

En ce qui concerne les 41 % d’indécis quant à leurs intentions de vote, M. Normandeau n’est pas vraiment surpris. « Au niveau municipal, le taux de participation tourne souvent autour de 50 %, quand ce n'est pas moins. En ce sens, les indécis font souvent partie de ceux qui ne se rendent pas voter aux élections municipales. Il n'y a donc pas lieu ici de faire la répartition des indécis. Mais cela ne diminue en rien les résultats obtenus par M. Traversy, bien au contraire. »

Une volonté de changement

Pour l’Intersyndical de Terrebonne, ces résultats confirment ce que ses membres dénoncent depuis deux ans, soit que le maire en place n’aurait aucunement à cœur la qualité des services offerts aux citoyens.

À la question : « Quand vous pensez aux élections municipales qui auront lieu en novembre prochain, souhaitez-vous continuer avec l’équipe en place ou souhaitez-vous un changement d’équipe ? » Près de 41 % des répondants souhaitent changer d’équipe alors que 24 % disent vouloir continuer avec l’équipe en place.

Cette tendance au changement pourrait s'avérer avantageuse pour le possible candidat M. Traversy.

Le sondage téléphonique de Léger a été réalisé auprès de 300 résidents de Terrebonne, âgés de 18 ans ou plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais. La collecte des données s’est déroulée du 6 au 18 mai 2021. La marge d’erreur maximale pour un échantillon probabiliste de 300 répondants est de 5,7 %, et ce, 19 fois sur 20.