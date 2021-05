Le garage municipal de Joliette a maintenant sa nouvelle annexe

La construction de la nouvelle annexe du garage municipal de Joliette, réalisé grâce à une aide financière de 3,2 millions de dollars de Québec, s’est officiellement terminée.

« Encore une fois, j'ai le bonheur de constater que les villes et les municipalités du Québec se préoccupent de l'état de leurs bâtiments municipaux et déploient les efforts nécessaires à leur mise aux normes et à leur modernisation », constate Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Le nouveau bâtiment, d'une superficie de 1 589 mètres carrés, est bâti sur deux étages. Le rez-de-chaussée est muni d'une aire de garage et de sept portes permettant l'accès aux camions de la Ville, en plus de salles de réunion, d'un magasin, d'un atelier ainsi que d'un espace laboratoire.

À l'étage sont aménagés notamment des bureaux administratifs, une salle d'archives et un espace de repos et de dîner. Le projet comprend également l'aménagement d'un stationnement de 23 places et d'un bassin de rétention des eaux de pluie ainsi que l'aménagement paysager du terrain.

Programme de Québec

Le projet d’annexe au garage municipal a été rendu possible grâce au programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du provincial, octroyant une somme de 3 253 390 $ à la Ville de Joliette.

« Je suis ravie pour la population de Joliette et les employés municipaux qui profiteront de de ces nouveaux locaux. La construction d'un bâtiment entièrement repensé était nécessaire, et je suis fière que notre gouvernement ait contribué à la concrétisation de ce projet attendu dans Lanaudière », souligne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de Lanaudière.

L'ajout de l'annexe permet de répondre plus adéquatement aux exigences en matière de santé et de sécurité en plus de permettre l’ajout d’un espace de travail et de réaliser des aménagements requis par la Ville.

« La Ville de Joliette remercie le gouvernement du Québec pour son appui dans le projet de construction du nouveau garage Hydro-Joliette. Cet investissement permet d'améliorer nos opérations et nos interventions, et ce, afin de répondre aux besoins grandissants de notre population », précise le maire de Joliette, Alain Beaudry.