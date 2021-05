Deux séances d’information pour se présenter aux prochaines élections municipales dans Lanaudière

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite les Lanaudoises et les Lanaudois à participer à l'une des séances d'information virtuelles qui auront lieu le 1er et le 15 juin prochains en vue des élections municipales du 7 novembre prochain.

À travers campagne Je me présente, le MAMH souhaite informer les citoyennes et les citoyens et les inciter à prendre part à la vie démocratique municipale en se présentant, cet automne, à titre de conseillère ou de conseiller municipal, ou encore de mairesse ou de maire.

Organisées par la Direction régionale de Lanaudière, ces rencontres aborderont notamment la démarche de mise en candidature, l'organisation municipale et le rôle des personnes élues, permettant ainsi une meilleure compréhension de l'engagement en politique municipale. Une période de questions et d'échanges aura lieu à la fin des séances.

Les personnes intéressées n'ont qu'à s'inscrire aux liens zoom suivants :

Mardi 1 er juin, 19h30 à 20h30, https://zoom.us/meeting/register/tJ0kdOmgqTovGt0JKcIiZEPLZgIfJ9BCEml7

Mardi 15 juin, 19h30 à 20h30, https://zoom.us/meeting/register/tJ0kdOmgqTovGt0JKcIiZEPLZgIfJ9BCEml7

Elles peuvent également s'adresser à la Direction régionale de Lanaudière pour toute information supplémentaire.

Lors des élections de 2017, 202 postes sur une possibilité de 416 avaient été pourvus sans opposition. L’âge moyen des personnes élues était de 53,8 ans pour les postes de conseillers municipaux et de 57,7 ans pour ceux de maire ou de mairesse.

Pour plus d’informations sur la campagne Je me présente aux élections municipales 2021, les gens peuvent consulter le site Web prévu à cet effet, où un calendrier des séances est disponible.