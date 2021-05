Les municipalités de la MRC de Matawinie, amies des aînés

La MRC de Matawinie et 14 de ses municipalités lancent la démarche Municipalités amies des aînées (MADA) dans le but de développer et mettre en œuvre des actions permettant aux aînés de mieux vivre en Montérégie.

Les 50 ans et plus représentent 55 % de la population en Matawinie aujourd’hui. Face à cette situation, la MRC de la Matawinie s’est donc engagée dans cette démarche collective rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec à travers le Secrétariat aux aînés.

La MRC coordonne donc ce projet auprès de chacune des municipalités et développe également son propre plan d’action. De leur côté, chacune des 14 municipalités a formé un comité composé généralement de personnes aînées et d’organisme œuvrant auprès des aînés.

Chaque comité a développé un questionnaire destiné à mieux connaître la réalité des aînés en Matawinie. Toutes les personnes de plus de 50 ans seront donc invitées par leur municipalité à répondre à un sondage entre le 7 et le 28 juin prochain.

« Le vieillissement de la population en Matawinie comme ailleurs, appelle à réfléchir et à agir pour adapter nos milieux à cette réalité sociodémographique. Et si nous voulons conduire des actions qui apportent une réelle plus-value pour les aînés, nous devons connaître leurs besoins et leurs attentes » dit M. Breton, préfet de la MRC et maire d’Entrelacs.

L’analyse des réponses permettra aux différents comités d’établir un plan d’action puis de le recommander à son conseil municipal pour adoption. « J’invite donc chaque personne de plus de 50 ans à prendre quelques minutes pour répondre au sondage proposé et donner son avis » de conclure M. Breton.

Dans le contexte de pandémie, il sera possible de répondre au questionnaire sur le site Web developpementmatawiie.org ou avec celui en format papier disponible dans chacune des municipalités participantes.

Municipalités participantes:

Entrelacs, Rawdon, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Côme, Saint-Damien, Saint-Donat, Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon.