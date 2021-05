Le ministre de la Santé et des Services sociaux lance un message aux jeunes

Alors que s’est amorcée ce que Québec appelle « La semaine des jeunes », le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour interpeller les 30 ans et moins et les inviter à se faire vacciner.

Dans une lettre publiée sur sa page Facebook, le ministre admet que la dernière année a apporté son lot de défis et de sacrifices « remarquables pour protéger les personnes plus vulnérables de la société, et le système hospitalier qui les soigne. Ça a été un coup extrêmement dur pour la santé mentale. »

Il ajoute: « Pour la plupart, vous n'êtes pas retourné sur les bancs d'école. Plusieurs d'entre vous ont perdu leur emploi dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration et la culture. Je veux vous dire que je vous entends et que je sais que ça n'a pas été facile. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas être « prioritaires », et je peux comprendre pourquoi. Mais moi-même comme père de deux jeunes adultes, je ne vous ai jamais oublié. »

Selon le ministre, les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans cette campagne de vaccination de masse.

« On a besoin que vous nous surpreniez, que vous alliez vous faire vacciner en grand nombre. Le vaccin va nous permettre de diminuer la contagion. Même si vous savez que vous êtes moins à risque de tomber malade, vous pouvez protéger les autres. »

Il rappelle également que contrairement au début de la pandémie, les jeunes restent à l'hôpital plus longtemps lorsque la COVID-19 les frappe, notamment à cause des variants.

« On a tous hâte de retrouver notre vie normale. De notre côté, on va faire tout notre possible pour rouvrir graduellement les activités qui nous manquent. Mais je compte sur vous pour recevoir le vaccin », conclut le ministre Dubé.

Selon les plus récentes données partagées par Québec, 50% des 30-34 ans de partout au Québec ont déjà pris rendez-vous pour recevoir leur première dose de vaccin.