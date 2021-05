Grève chez les membres de l’APTS

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), a déclenché une grève d’au plus de 10 jours.

Au total, c’est avec plus de 92,4 % de votes favorables que les membres de l’APTS ont obtenu le mandat de débuter cette grève.

Dans Lanaudière, 90% d'entre eux, ont voté en faveur de ce mandat de grève.

L’APTS compte 60 000 membres dont 3000 dans la région de Lanaudière.

« L’intransigeance du gouvernement dans ces négociations ne fera qu’aggraver la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). En ne démontrant aucune ouverture pour amorcer un véritable rattrapage salarial et en refusant d’améliorer globalement les conditions de travail. », a mentionné par voie de communiqué, le représentant national de l'APTS dans la région de Lanaudière, Steve Garceau.