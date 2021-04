Gabriel Ste-Marie sera de nouveau le candidat pour le Bloc Québécois dans Joliette

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et le vice-président de l’aile jeunesse de la formation politique, Thierry Vadnais-Lapierre, ont accompagné Gabriel Ste-Marie, député de Joliette, pour annoncer qu’il sera de nouveau le candidat lors des prochaines élections fédérales.

Cette nouvelle a été annoncée lors d’une assemblée d’investiture qui s’est déroulée de façon virtuelle, dimanche, en présence de collègues bloquistes ainsi que de Véronique Hivon, députée de Joliette à l’Assemblée nationale et oratrice invitée.

« Nous sommes extrêmement choyés de compter Gabriel Ste-Marie au sein de l’équipe du Bloc. C’est un féroce promoteur des intérêts du Québec, dans le plein sens du terme ! Ses compétences en économie et fiscalité ont fait leurs preuves et, dans le contexte d’une relance prochaine, elles nous seront encore fort utiles. Mais surtout, Gabriel est un député sincèrement engagé envers sa circonscription; Joliette est sa priorité et il a accompli ici un travail d’une remarquable efficacité », a déclaré Yves-François Blanchet.

Originaire de Saint-Jean-de-Matha et résident de Joliette, Gabriel Ste-Marie connaît la circonscription qu’il représente depuis bientôt six ans. Depuis les dernières élections, il siège à titre de vice-président au Comité permanent des finances.

« Je souhaite continuer à défendre les intérêts de nos secteurs économiques afin qu’ils ne servent plus de monnaie d’échange dans de futurs traités internationaux et veiller à ce qu’Ottawa respecte les consensus de l’Assemblée nationale, comme la loi 21. Il nous faut continuer à exiger qu’Ottawa augmente les transferts en santé et cela sans condition. Enfin, lorsque la pandémie sera sous contrôle, c’est sans merci que je poursuivrai le combat contre l’utilisation des paradis fiscaux. Avec l’appui des citoyennes et citoyens de Joliette, j’entends poursuivre activement le travail pour l’essor de notre région et du Québec », a conclu le député Gabriel Ste-Marie.