Le comité consultatif patrimonial de Rawdon recrute

La Municipalité de Rawdon invite ses citoyens à déposer leur candidature avant le 30 avril pour devenir membre du comité consultatif patrimonial (CCP).

Constitué de sept membres, dont quatre résidents de la municipalité et trois élus, le CCP a pour fonction d’étudier et de soumettre au conseil municipal des avis et des recommandations sur toute question relative à l’identification, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine bâti de Rawdon.

Les exigences pour prendre part au comité sont les suivantes : il faut être citoyen(ne) de Rawdon, intéressé(e) ou concerné(e) par le patrimoine bâti et être disponible pour participer aux rencontres (entre 2 et 3 par année).

Les citoyens intéressés doivent manifester leur intérêt par écrit en présentant leurs motivations, expériences et disponibilités, et ce, avant le 30 avril.

Par courriel : [email protected]

Ou par la poste : Mise en candidature – Comité consultatif patrimonial, 3647, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0

La cohérence entre les motivations du candidat et le mandat du CCP seront les principaux éléments considérés par le comité de sélection. Les nominations seront adoptées à l'occasion de la séance du conseil du 12 mai 2021.