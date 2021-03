En route vers la grève : l’APTS manifeste à L’Assomption

Dénonçant des conditions de travail inacceptables dans le réseau de la santé et des services sociaux, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a tenu une action de visibilité à L’Assomption lors pour annoncer qu’elle se dirige maintenant vers la grève, faute de progrès significatif aux tables de négociations.

« Après des mois de négociations, on en est toujours à essuyer des refus de la part du Conseil du trésor. Le gouvernement ne veut pas entendre les solutions que nous apportons pour l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre. Devant cet aveuglement, nous n’avons d’autre choix que de hausser le ton pour protéger notre réseau public. C’est la dernière chance pour le gouvernement Legault de répondre aux demandes légitimes de nos membres. Si la négociation ne débloque pas, on devra avoir recours à la grève pour lui faire entendre raison », a souligné Steve Garceau, représentant national de l’APTS dans Lanaudière.

Rappelons que l’APTS a résolu mercredi de consulter ses 60 000 membres sur un mandat de 10 jours de grève, à utiliser au moment jugé opportun. Pour marquer le coup, des membres de l’APTS dans Lanaudière ont pris position à l’intersection des routes 343 et 344, à L’Assomption, en arborant des affiches indiquant « Conditions de travail inacceptables en santé et services sociaux, en route vers la grève ».

« Les membres de l’APTS jouent un rôle vital dans le réseau de la santé et des services sociaux. Nous sommes loin de vouloir faire la grève, mais c’est l’avenir des services à la population lanaudoise qui se joue actuellement. Au-delà de leurs calculs comptables, M. Legault, Mme LeBel et M. Dubé oublient qu’il y a des êtres humains qui prennent soin de leur communauté. Il est temps de donner un sérieux coup de barre pour mettre fin à la pénurie de main-d’œuvre. Si nous allons consulter nos membres sur un mandat de grève, c’est parce que nous croyons à notre réseau public de santé et de services sociaux, et sommes prêts à nous battre pour le défendre », a conclu Kevin Newbury, président de l’exécutif local de l’APTS au CISSS de Lanaudière.