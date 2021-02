Maladie de Parkinson : des séances de sports gratuites

Le bureau de Joliette de Parkinson Québec a lancé l'initiative d'un programme de quatre séances d’activité physique adaptée à domicile pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson.

Cette activité est entièrement financée par l'organisme lui-même grâce aux dons amassés par ses activités de financement. Les personnes pourront donc profiter de ce programme d’entraînement gratuit.

Les quatre séances d’activité physique seront données par une kinésiologue de NeuroMotrix. Cette compagnie est spécialisée dans les activités physiques adaptées pour les personnes vivant avec un trouble neurologique.

Ainsi, une fois par semaine, une kinésiologue ira chez les participants afin de leur offrir un entraînement adapté à leurs besoins, entièrement personnalisé.

L’activité physique est très importante dans la gestion de la maladie de Parkinson. Les preuves scientifiques à cet égard s’accumulent depuis plusieurs années. Il est reconnu que l’activité physique réduit les symptômes moteurs et non-moteurs liés à cette maladie et améliore la santé et la qualité de vie des personnes atteintes.

De plus, plusieurs études scientifiques tendent à démontrer qu’elle pourrait induire des effets neuroprotecteurs et neurorestaurateurs et ainsi ralentir l’évolution de la maladie.

Cette initiative permettra aux participants de bouger et ainsi avoir l’opportunité d’améliorer leur qualité de vie, leur autonomie, leur vitesse de marche, leur mobilité et leur équilibre.