Gisèle Desroches nommée candidate dans Montcalm

Le parti conservateur du Canada a nommé Gisèle DesRoches candidate dans Montcalm.

« Je suis heureuse et fière d’avoir été nommée candidate à nouveau. Lors de la campagne de 2019, j’ai eu l’opportunité de rencontrer les concitoyens et les concitoyennes et les élus de la circonscription, me permettant de comprendre leurs réels besoins et ceux du territoire. Je serai donc très fière de pouvoir les retrouver, d’entrer à nouveau en relation avec eux et, surtout, de travailler à devenir leur députée au sein d’un parti qui formera le prochain gouvernement au pouvoir », a-t-elle exprimé.

L’inaction du Gouvernement actuel sur la vaccination et ses impacts

Gisèle DesRoches est choquée de l’inaction et du travail bâclé du Gouvernement actuel qui influent directement sur l'économie, sur la santé de la population, et sur les profonds impacts sur le tissu social. Actuellement, le Canada vient au 45 e rang mondial en ce qui a trait au pourcentage de la population ayant reçu le vaccin contre la COVID-19 : « Au Québec, la demande pour l’accès aux vaccins se fait attendre et les gens sont déçus de l’inaction du Fédéral. Le gouvernement Legault fait un bon travail pour distribuer les vaccins, mais ne peut prendre part activement à l’opération, faute de vaccins. Nous avons besoin de vacciner les Canadiens et ce, dès maintenant. En ces temps difficiles, les Canadiens et les Canadiennes ont besoin d'un gouvernement qui saura remettre de l’ordre dans le chaos libéral et qui permettra à ceux qui ont le plus souffert, d’enfin, reprendre un train de vie normal, en harmonie et en sécurité ».

Travailler à solutionner les enjeux de la circonscription

Gisèle DesRoches aspire, en tant que députée, de s’asseoir avec les élus provinciaux de la circonscription pour travailler à solutionner les besoins criants d’infrastructures routières pour améliorer la fluidité des transports, à résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau des municipalités qui en sont affectées (Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Lin-Laurentides, …), tel qu’il a été si évident lors de la dernière sécheresse en 2020, à assurer la tranquillité que les citoyens de la municipalité de Saint-Roch seraient en droit de conserver.

Enfin, Mme DesRoches mentionne l’importance de se pencher sur l’activité dominante dans Montcalm, l’exploitation agricole pour viser, au meilleur de ses compétences et son pouvoir à assurer la protection des exploitations actuelles et des lois qui permettent d’en vivre décemment. Au cours des dernières décennies, la croissance démographique et la mondialisation ont grugé les revenus et le territoire; il devient primordial de se préoccuper de sa protection dans la région.

Pour la candidate, seule l’aide fédérale peut contribuer à solutionner ces enjeux de première importance, et avoir un impact significatif pour les concitoyens et concitoyennes de la circonscription de Montcalm et de leurs besoins.