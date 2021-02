Virginie Bouchard, nouvelle présidente du PLQ Lanaudière

C’est lors d’une rencontre militante virtuelle tenue le 27 janvier que Virginie Bouchard a été officialisée à titre de nouvelle présidente du conseil régional de Lanaudière du Parti libéral du Québec.

Cette rencontre réunissait Monique Sauvé, députée de Fabre et responsable de la région pour l’opposition officielle ainsi que les membres des associations libérales de Lanaudière.

L’activité militante était l’occasion d’accueillir la nouvelle présidente du conseil régional, Virginie Bouchard, d’échanger sur la pandémie et les défis à venir, ainsi que de discuter des enjeux régionaux comme la mobilité en matière de transports en commun, l’accès aux logements abordables et la situation des agriculteurs. À l’aube du grand rendez-vous électoral de 2022, les membres libéraux multiplient les rencontres, et ce, dans le respect des mesures sanitaires.

Virginie Bouchard, bénévole impliquée et nouvellement nommée présidente du conseil régional du Parti libéral du Québec pour Lanaudière, indique qu’elle est enthousiaste à l’idée de travailler avec l’organisation locale pour animer la région.

« Les défis dans Lanaudière sont nombreux et je suis heureuse de pouvoir compter sur l’appui de militants motivés qui arrivent avec des idées constructives pour faire avancer notre région », dit-elle.

Lors de la rencontre virtuelle, plusieurs nouveaux membres étaient présents. Ceux-ci ont décidé de s’impliquer pour trouver des solutions concrètes et novatrices aux enjeux qui leur tiennent à cœur.

« Ces rencontres sont toujours très enrichissantes. On s’ouvre, on discute sans détour de ce qui est important pour les gens de Lanaudière. Ensuite, on travaille ensemble sur des solutions qui vont faire une différence. Je souhaite féliciter chaudement Virginie Bouchard pour sa nomination. Je suis convaincue qu’elle fera un travail remarquable » mentionne, Monique Sauvé, députée de Fabre et responsable de la région de Lanaudière.