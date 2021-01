Lancement des JPS EXTRA

Les JPS EXTRA sont lancées en soutien aux jeunes et aux adultes en formation. Ainsi, le CREVALE invite le personnel scolaire, les parents et les intervenants jeunesse à rester à l’affut de sa page Facebook et de son site Web. Ce faisant, chacun pourra profiter du matériel inédit qui sera proposé à compter d'aujourd'hui et pour une période de 6 semaines.

L'ensemble de la population pourra bien sûr bénéficier de tout ce matériel à travers le site Internet et la page Facebook du CREVALE suivant le calendrier disponible sur internet.

« Plus que jamais cette année, les jeunes et les adultes en formation ont grand besoin de vous. Nul besoin d'expliquer que la pandémie apporte son lot de défis pour tous. Malgré ces difficultés et ces obstacles, de nombreux jeunes s’accrochent et persévèrent. D’autres ont peut-être plus de difficulté à s’adapter à cette nouvelle réalité, mais tous ont le potentiel de se réaliser pleinement. Il est donc nécessaire de se mobiliser autour d’eux. Pour ce faire, de l'écoute, de la bienveillance, de l'empathie et des outils sont indispensables! C'est ici que le CREVALE souhaite faire une différence; en vous rappelant l'importance d'encourager les jeunes de votre entourage et vous outiller pour le faire! », a précisé avec cœur Ann-Marie Picard, directrice générale du CREVALE.