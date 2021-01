Réaménagement partiel de certaines rues à Joliette au printemps

Pour assurer le remplacement d’infrastructures désuètes et la bonification du réseau cyclable dans le secteur, la Ville de Joliette a annoncé la tenue d’importants travaux visant le réaménagement d’une partie des rues Sainte-Anne, Baby, Richard, Guilbault et Fabre et devant débuter dès la fin de la période de dégel annoncée par le ministère des Transports du Québec, soit vers la mi-mai.

Les travaux qui s’échelonneront jusqu’en novembre permettront notamment de remplacer les réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire.

Par la même occasion, une piste cyclable sera ajoutée sur les rues Baby et Sainte-Anne, complétant ainsi le réseau et liant les différents axes d’entrées au pourtour du centre-ville. Pour assurer la sécurité des cyclistes et la fluidité de la circulation tout en conservant les espaces de stationnement en bordure de rue, il est prévu d’implanter un sens unique (direction ouest) sur la rue Baby, entre les rues Saint-Anne et Saint-Marc.

Profitant d’une vision globale, les rues étroites telles que Saint-Marc (direction sud), entre Richard et Baby, et Guilbault (direction nord) seront également mises à sens unique. L’aménagement de la rue Richard demeurera sensiblement le même avec des stationnements et banquettes de deux côtés. L’ajout de saillies végétalisées permettra d’y réduire la vitesse des automobilistes, de créer une canopée et d’améliorer les traverses piétonnes.

Plus de détails relativement à ces travaux seront dévoilés au début de l’année 2021.

Les résidents et commerces riverains seront pour leur part conviés à une assemblée d’information virtuelle leur précisant les différentes modalités prévues dans le cadre de ce chantier, l’un des plus importants des dernières années. Entre temps, les citoyens sont invités à soumettre leurs commentaires ou questions par courriel à [email protected]