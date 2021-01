COVID-19 : la Ville de Joliette renforce les mesures

En vertu d’une série de nouvelles mesures sanitaires promulguées dans les zones rouges par le gouvernement du Québec et prenant effet dès le samedi 9 janvier, la Ville de Joliette souhaite notifier ses citoyens de modifications concernant ses services municipaux.

En réponse à l’évolution récente de la situation épidémiologique, la Ville rappelle qu’elle met un point d’honneur à endiguer la pandémie en appliquant l’ensemble des recommandations de la Santé publique tout en garantissant à ses citoyens le maintien et la qualité de ses services.

Programmation d’activités hiver 2021

L’ensemble des activités et cours de la programmation de l’hiver 2021 du service des Loisirs et de la culture seront offerts en ligne.

La programmation sera dévoilée le mercredi 13 janvier prochain au joliette.ca.

Loisirs

En raison du couvre-feu de 20 h, les installations sportives fermeront plus tôt. Ainsi, la dernière période de la patinoire BLEU BLANC BOUGE s’achèvera à 19 h 15, le chalet de services et la patinoire seront ouverts de 8 h à 19 h 30 et les patinoires de quartier seront ouvertes de 7 h à 19 h 30.

Services en ligne

Bien que les comptoirs d’accueil de l’hôtel de ville demeurent ouverts, les citoyens sont priés d’utiliser les services interactifs pour les demandes de permis, les demandes de subvention, le clavardage en direct, le signalement de bris aux infrastructures ou le paiement de facture ou de contravention.

Les citoyens devant se présenter à l’hôtel de ville doivent obligatoirement se conformer aux consignes sanitaires établies par la Santé publique pour leur santé et celle des employés municipaux sur place : port du masque pour les personnes de 10 ans et plus, distanciation physique de deux mètres, désinfection des mains à l’entrée, aucun symptôme associé à la COVID-19 et aucun contact avec une personne positive ou en attente d’un résultat.

Parallèlement au couvre-feu, le personnel de la Ville affecté aux activités prioritaires entre 20 h et 5 h du matin sera muni des autorisations nécessaires afin de pouvoir se rendre et revenir de leur lieu de travail.