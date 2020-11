Le Collège Esther-Blondin s’implique doublement pour le temps des Fêtes

Comme cette année est particulière et que les besoins sont plus grands, le Collège Esther-Blondin s’impliquera cette année auprès de deux causes pour le temps des Fêtes.

À un mois du jour de Noël, la campagne de collecte pour les paniers de Noël « Une tonne d’amour du CEB » est de retour au Collège de Saint-Jacques pour une deuxième édition.

L’objectif est d’amasser une tonne de denrées alimentaires, soit 2 200 lb. Ces denrées seront ensuite distribuées auprès de quatre organismes de la région de Lanaudière, soit Fin à la Faim, le groupe d’Entraide En toute amitié, la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jacques et la Manne quotidienne de Joliette.

Lors de la première édition, l’objectif avait été dépassé avec un total de 3 365 lb de denrées alimentaires amassées. En espérant que ce ne soit que partie remise, puisque les organismes comptent principalement sur ce genre de collecte pour répondre à la grande demande cette année.

Malheureusement, la situation sanitaire ne leur permet pas de faire leur traditionnel porte-à-porte.

Le Collège recueillera les denrées alimentaires et de soins d’hygiène personnelle jusqu’au lundi 14 décembre avant de procéder à la pesée officielle.

De plus, jusqu’au 30 novembre, le Collège participe à la première édition du Grand sapin jeunesse de Sainte- Justine.

Voulant démontrer leur solidarité avec les enfants, familles et membres du personnel soignant qui passeront les Fêtes à Sainte-Justine, les élèves participeront avec une trentaine d’autres écoles privées à l’illumination des 50 000 premières lumières du Grand sapin de Sainte-Justine.

Toute la communauté du Collège est invitée à allumer des lumières au coût de 5$ chacune.

L’objectif est d’allumer 3 000 lumières, pour un don total de 15 000$.

Si l’objectif est atteint, la Fondation du Collège Esther-Blondin s’engage à faire un don additionnel à la cause.