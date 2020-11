2 528 907 $ pour valoriser l'éducation dans Lanaudière

Le député de Masson, Mathieu Lemay, a annoncé hier l’attribution de 2 528 907 $ au Comité régional pour la valorisation de l’éducation pour favoriser la persévérance scolaire dans la région de Lanaudière.

Cet investissement provient de l’enveloppe totale de 41 millions de dollars répartie sur les trois prochaines années financières, soit de 2020-2021 à 2022-2023.

Depuis 2015-2016, le ministère de l’Éducation accorde annuellement son appui aux Instances régionales de concertation (IRC) par l’intermédiaire du Réseau québécois pour la réussite éducative. Ce dernier soutient ses membres dans leur mission et les mobilise dans la réalisation d’actions collectives visant l’accroissement de la diplômation et la qualification des jeunes.

Nouveauté dès cette année : non seulement l’aide financière est bonifiée, mais elle est également accordée sur trois ans pour permettre une meilleure planification à long terme. Ainsi, le comité régional pour la valorisation de l’éducation sera mieux outillé pour répondre aux besoins de sa clientèle de façon continue et pour faire la promotion de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

Le député de Masson en a fait cette annonce au nom du ministre de l’Éducation, Jean François Roberge.

« La persévérance scolaire et l’importance accordée aux études se véhiculent dans tous les milieux. C’est pourquoi les Instances régionales de concertation jouent un rôle important auprès des jeunes de la région de Lanaudière. Il est nécessaire de les soutenir. Les sommes annoncées permettront au Comité régional pour la valorisation de l’éducation de continuer à répondre aux besoins de notre communauté en matière de réussite éducative. » De dire Mathieu Lemay.

Rappelons que les IRC sont présentes dans toutes les régions du Québec. Elles ont pour mission de mobiliser les acteurs régionaux et de développer des partenariats locaux visant la promotion des conditions de réussite éducative, entre autres par la mise en valeur de la lecture.

La mission ainsi que la structure de chaque IRC sont uniques. Elles sont adaptées aux défis spécifiques de la région dans laquelle elles évoluent.

Dans le contexte actuel de la pandémie, où les besoins sont encore plus importants, cette aide favorisera

l’accompagnement de tous nos jeunes vers la réussite.