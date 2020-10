David Heurtel est nommé président du CA du Réseau du sport étudiant du Québec

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) et ses membres des secteurs scolaire, collégial et universitaire ont annoncé aujourd'hui la nomination de David Heurtel à titre de président du conseil d’administration, confirmée lors de son assemblée générale annuelle.



David Heurtel est avocat-conseil chez Fasken. Avant de se joindre au cabinet, il a représenté la circonscription de Viau à l’Assemblée nationale de 2013 à 2018 et a joué un rôle majeur au sein du gouvernement du Québec en tant que ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de 2014 à 2017, puis à titre de ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion de 2017 à 2018.

Il a aussi occupé divers postes de direction, notamment à titre de président-directeur général du Parc olympique de Montréal de 2011 à 2013. De plus, David Heurtel est professeur adjoint à l’Université Concordia où il enseigne à la maîtrise en politique publique et administration publique en plus d’être analyste politique à CJAD 800 Montréal et CBC News Network’s Power & Politics.



Il est président du Conseil d’administration de l’organisme de persévérance scolaire, Ali et les Prince.sse.s de la Rue, et est membre du Conseil d’administration d’Écotech Québec ainsi que de Justice Pro Bono.

David Heurtel fait partie du Comité consultatif d’experts du Réseau COVID-19 sur les impacts sociaux de l’Association d’études canadiennes. Il est l’auteur du récit Journées de ministre, publié en 2020 chez VLB éditeur.



« Le sport est un élément essentiel à la réussite éducative. La valeur du sport est une composante fondamentale de la réussite éducative des étudiant.e.s.-athlètes du RSEQ. En cette période sans précédent, je suis heureux de contribuer à l’effort collectif du réseau. », a affirmé le nouveau président du conseil d’administration par voie de communiqué de presse.



« Je suis ravi de pouvoir compter sur la vaste expérience de M. Heurtel, notamment en relations politiques et gouvernementales », a pour sa part souligné le président-directeur général, Gustave Roel.