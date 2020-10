Un premier appel de projet émane du Fonds régions et ruralité à Lanaudière

La Table des préfets de Lanaudière, mandaté à titre de comité régional de sélection de projets du Fonds régions et ruralité (FRR) au volet Soutien au rayonnement des régions, a lancé le premier appel de projets dans le cadre de ce Fonds. L'affaire se tiendra jusqu'au 4 décembre prochain.

Les sommes disponibles provenant du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation permettront de financer des projets à une hauteur maximale de 750 000 $ sur trois ans, dont un maximum de 100 000 $ seront décaissés la première année.

Les projets soumis devront répondre aux priorités régionales et incarner l'innovation, la concertation (le partenariat) et le développement durable (les priorités régionales peuvant être consultées au www.prefetslanaudiere.com dans la section « soutien au financement »).

Selon la politique de la Table des Préfets, les organismes souhaitant obtenir du financement de la Table devront aussi démontrer la pertinence des objectifs de l’entente en lien avec l’enjeu identifié et l’impact que l’atteinte de ces objectifs aura sur le développement de la région de Lanaudière.

750 000$ disponibles pour 2020/2021

Comme le prévoient les critères de ce volet du FRR, les projets devront avoir des retombées sur le territoire de plus d’une MRC.

« À travers le Fonds régions et ruralité, la Table des préfets dispose de moyens pour soutenir des initiatives prometteuses et nécessaires au développement de notre région. Avec ce premier appel de projets, c’est un montant de 750 000 $ qui est rendu disponible pour l’année 2020-2021. Nous savons que nous pourrons à nouveau faire une différence et permettre à des initiatives structurantes de se concrétiser », explique Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière.

Le cadre normatif régional du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR est disponible sur le site Internet du MAMH en cliquant sur ce lien . Les projets devront être acheminés au plus tard le 4 décembre à 16 h 30 en remplissant le formulaire en ligne sur le site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.