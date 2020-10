Ottawa va déployer les tests rapides

La COVID-19 en chiffres au Canada et au Québec La Dr Teresa Tam et le Dr Howard Njoo ont rappelé que le Canada recense au total et à ce jour, 182 839 cas de COVID-19, dont 9 627 décès jusqu'à présent. Le pays compte près de 18 954 cas actifs. La semaine passée, les laboratoires du pays ont analysé plus de 77 000 dépistages, dont 2,4% étaient positifs. Le Québec compte 8 154 cas actifs à ce jour et, au total, 5 965 décès. 72 857 personnes se sont rétablies jusqu'ici.



Pour l'instant, l'Ontario et le Québec concentrent toujours la majorité des cas. Mais des signalements récents ont fait état d'une augmentation considérable en Saskatchewan, Manitoba et au Nouveau-Brunswick.