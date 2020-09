Prolongement de l’autoroute 25 à Sainte-Julienne : les travaux pourraient commencer en 2022

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, accompagné du député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Louis-Charles Thouin, ont annoncé que le gouvernement du Québec « va de l’avant » avec le prolongement de l’autoroute 25 à Sainte-Julienne et la construction d’une voie de contournement à Saint-Lin–Laurentides.

Si la loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, déposée mercredi à l’Assemblée nationale par la présidente du Conseil du trésor, est adoptée, les travaux attendus depuis longtemps par la population débuteront dès 2022.

Avec cette annonce, la fluidité de la circulation et la sécurité sur les routes traversant l’agglomération urbaine de Saint-Lin–Laurentides seront améliorées.

Les travaux visent à accroître l’accessibilité de la partie nord de la région de Lanaudière et à diminuer la circulation au centre-ville de Sainte-Julienne. La réalisation de ces projets a également pour but de résoudre les problèmes de circulation et de sécurité sur la route 125 entre Saint-Esprit et Rawdon.

Le projet de contournement de la ville de Saint-Lin–Laurentides inclut le réaménagement des routes 335 et 337.

Le projet de construction d’une route nationale dans le prolongement de l’autoroute 25 comprend les travaux d’amélioration de la route 125 dans la municipalité de Sainte-Julienne.

Les deux projets sont regroupés dans un seul appel d’offres, lancé un peu plus tôt ce mois-ci.