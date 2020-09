Près de 50 participants au sit-in de Québec solidaire, à L'Assomption

Québec Solidaire a organisé un sit-in à L'Assomption cette fin de semaine devant les bureaux de François Legault pour demander une « relance verte et juste ». Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Selon le parti politique, le premier ministre du Québec propose de revenir au monde d’avant, « au monde effréné responsable de la crise climatique, de la hausse des inégalités sociales, de la destruction d’habitats et d’espèces animales et végétales, un monde décrié depuis des décennies ».



« Malgré la pandémie, nous ne pouvons pas rester les bras croisés à attendre les mesures de relance que notre gouvernement prévoit faire adopter, a indiqué la direction du parti. Nous avons aujourd’hui l’opportunité de repenser notre société. Pour le long terme. Pour nos enfants. Nous ne pourrons pas continuer comme avant. »



Réclamer le virage vert

La majorité des personnes du sit-in exigent que l’environnement et le virage vert et juste soient au cœur du plan de relance de son gouvernement.



Plusieurs groupes, dont le Comité environnement étudiant Joliette, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social et le MÉPAL, ont fait front commun afin de réclamer du gouvernement :



• La mise en place de cibles annuelles de réduction de gaz à effet de serre qui forcent l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2030 ;

• Le respect du droit à l’autodétermination des peuples autochtones et la mise en œuvre complète de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que le respect des traités territoriaux ;

• La ratification des 8 aires protégées en attente dans Lanaudière, soit celles du Lac-Troyes, du Lac-Némiscachingue, de la Station-de-Biologie-des-Laurentides, de Raimbault-Piton, du Lac-Collin, de Basilières-Kaël, des Sept-Chutes et de la Forêt-Ouareau ;

• L’abandon immédiat de tout projet d’exploration et d’exploitation d’énergies fossiles et gazières comme les projets GNL/Gazoduq, le terminal maritime d’Arianne Phosphate ainsi que l’usine de la compagnie Métaux BlackRock dans le fjord du Saguenay ;

• La protection des communautés vulnérables du Canada par les institutions gouvernementales, particulièrement des communautés racisées qui sont touchées disproportionnellement par les crises climatiques et sanitaires ;

• Le renforcement du filet social en passant par l’amélioration des services publics, des programmes sociaux et des programmes communautaires ainsi que par la mise en place d’un revenu de base universel ;

• Œuvrer en collaboration avec les populations du globe qui sont disproportionnellement affectées par la crise climatique et sanitaire en reconnaissant la responsabilité historique du Canada envers ces populations ;

Par ailleurs, « le rassemblement était extérieur et respectait la distanciation physique en plus d’encourager le port du masque », a indiqué le parti par voie de communiqué.