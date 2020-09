Sainte-Calixte: Québec investit 2 M$ dans l'hôtel La CIté Perdue

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 2 millions de dollars à l'hôtel La Cité Perdue pour la construction d'un hébergement de 96 chambres en villégiature et pour le développement d'activités intérieures et extérieures. L'hôtel sera situé à Saint-Calixte.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique.

« Cette offre d'hébergement emballante deviendra à coup sûr un attrait majeur, tant pour les résidents de la circonscription de Rousseau que pour les touristes, croit Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor. Il fera bon y vivre une expérience riche en activités et en découvertes, le tout dans un environnement de première qualité et reposant. Je salue l'excellent travail accompli par les promoteurs, à qui je souhaite le meilleur des succès. »