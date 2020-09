Trois régions du Québec passent au niveau d'alerte orange

Trois régions administratives du Québec passent au palier orange du système d'alertes régionales de la COVID-19.

L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le directeur national de la santé publique, Horracio Arruda, ainsi que le docteur Éric Litvak de la Direction régionale de santé publique de Montréal, lors d'une conférence de presse dimanche soir.

La région de Montréal, de Chaudière-Appalaches ainsi qu'une partie de la région de la Capitale-Nationale passeront au niveau jaune de « préalerte » au niveau orange « d'alerte ».

Les secteurs de la Capitale-Nationale touchés sont l'agglomération de Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures, L'Ancienne-Lorette, Wendake, la MRC de la Côte-de-Beaupré, la MRC Jacques-Cartier et la MRC de l'Île-d'Orléans.

Des parties de Lanaudière et des Laurentides passent au jaune

Des territoires de Lanaudière et des Laurentides passent également du palier vert au palier jaune: les Basses-Laurentides (les MRC de la Rivière-du-Nord, de Deux-Montagnes, de Mirabel et de Thérèse-De Blainville) et le sud de Lanaudière, les MRC des Moulins et de L'Assomption.

Le gouvernement a également annoncé qu'elle ajustait une nouvelle mesure de façon permanente pour l'ensemble du Québec, peu importe le niveau d'alerte. En effet, dorénavant, les rassemblements festifs (mariages, BBQ, etc.), les rassemblements dans les salles louées ainsi les rassemblements dans les lieux de culte passeront d'une limite de 250 personnes à 50 personnes, et ce pour l'ensemble de la province.

À partir du niveau orange, la limite sera de 25 individus dans ces types de rassemblements.

Zone orange

Le ministre lance un appel à la population située dans les zones orange. En effet, il demande de réduire les contacts au minimum, d'éviter les visites non nécessaires ainsi les déplacements d'une zone jaune à une zone orange.

En ce qui est aux mesures imposées, voici celles qui s'instaurent, à partir de minuit ce soir dans les zones de palier orange.

Résidences privées

Les rassemblements dans les résidences privées passeront d'une limite de 10 personnes à six personnes, ou un plus que six personnes si elles ne proviennent que de deux cellules familiales.

Une tolérance sera pratiquée pour les gardiens et les gardiennes qui viennent aider les familles.

Bars et restaurants

Tout comme dans les résidences privées, il y aura un maximum de six personnes par table.

Les bars devront également fermer à partir de minuit, et, tout comme les restaurants devront cesser de servir de l'alcool à partir de 23h.

Salles de spectacles

Les salles de spectacles pourront conserver un maximum de 250 personnes rassemblées si la distanciation sociale de 2 mètres est respectée.

Le port du masque ne sera pas exigé pour les spectateurs.

Centre d'hébergement et résidences pour personnes âgées

Pour les centres d'hébergement, seuls les visites essentielles, humanitaires ou de proches aidants seront acceptés.

Dans les résidences pour personnes âgées, une limite de six personnes devra être respectée, et ce, incluant le résident.

Activités sportives

Pour les écoles, le gouvernement a également annoncé l'instauration de deux autres groupes stables supplémentaires pour assurer la continuité des activités de sport-études ou art-études.

Les mesures en lien avec les compétitions, les activités sportives et les salles d'entraînement restent, pour l'instant, inchangées.

Rappelons que cinq autres régions administratives restent au niveau jaune: l'Estrie, les Outaouais, la Montérégie, Laval et le Bas-Saint-Laurent.

Dépistage

Le ministre Dubé a également rappelé les priorités du gouvernement au niveau du dépistage. Les personnes ayant été en contact direct avec des cas positifs à la COVID-19, les personnes présentant des symptômes et ainsi que les personnes sollicitées par la santé publique pour la prise de test sont priorisées pour le dépistage.

Le dernier bilan provincial

Le bilan du gouvernement du Québec de dimanche faisait état de 462 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 67 542 dans la province depuis l'arrivée de la COVID-19 en sol québécois.

Dans les dernières 24 heures, un nouveau décès est survenu, auxquels s'ajoutent 4 décès survenus entre le 13 et le 18 septembre, pour un total de 5 802 décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de sept par rapport à la veille, avec un cumul de 138. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est resté stable, à 31. Les prélèvements réalisés le 18 septembre s'élèvent à 28 725, pour un total de 2 067 057.